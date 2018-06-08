На Украине сообщили о перехвате в Черном море корабля ВМФ России

Самолет украинских ВМС Ан-26 перехватил 2 июня малый ракетный корабль ВМФ России в Черном море вблизи украинской границы, сообщает одесское издание «Думская» со ссылкой на источник.

«Перехват произошел вблизи острова Змеиный. Поняв, что он обнаружен, противник стал уходить в открытое море», — пишет издание. Российские военные пока не комментировали эту информацию.

5 июня сообщалось, что 41-я гвардейская бригада ракетных кораблей взяла под охрану российские газодобывающие платформы в Черном море, принадлежащие государственной компании «Черноморнефтегаз».

Компания принадлежала «Нафтогазу» до вхождения Крыма в состав России. «Черноморнефтегаз» разрабатывает шесть месторождений, обеспечивая снабжение природным газом потребителей Крыма.

«Нафтогаз Украины» и его дочерние компании в 2017 году инициировали арбитражное разбирательство против России по активам в Крыму на сумму $2,6 млрд.

Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по газовому спору в декабре прошлого и феврале текущего года, обязав «Газпром» выплатить украинской стороне $2,56 млрд. В марте «Газпром» заявил, что решение создает дисбаланс в пользу Киева, и инициировал процедуру расторжения контрактов с Киевом на транзит и поставку газа, которые были предметом спора, а также обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции.