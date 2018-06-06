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Комитет рады поддержал запрет трансляции украинскими СМИ ЧМ–2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Постановление о запрете трансляции украинскими СМИ чемпионата мира по футболу, который уже в июне начнется в России, поддержал комитет Верховной рады Украины по вопросам свободы слова. Соответствующий документ был принят сегодня.

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В украинском парламента предложили признать трансляцию мероприятий ЧМ-2018 «нарушающей законные права и интересы граждан Украины», передает ТАСС.

«Комитет поддержал проект постановления о запрете телеканалам транслировать чемпионат мира по футболу. Будет облом, если Россия проиграет, а мы этого не покажем», — написала депутат рады первый замглавы комитета Ольга Червакова в Facebook, отмечает «Газета.ру».

По данным RNS, документ подготовили депутаты от «Радикальной партии» и партии «Самопомощь».

На минувшей неделе стало известно, что украинские комментаторы отказываются освещать матчи чемпионата мира в России.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Всего на мероприятии ожидается не менее 600 тыс. иностранных болельщиков.

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