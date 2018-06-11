Определен лучший мюзикл бродвейского сезона США

Музыкальная постановка «Визит оркестра» получила премию «Тони» — за лучший мюзикл завершившегося бродвейского сезона.

Мюзикл поставлен по мотивам одноименного израильского фильма режиссера Эрана Колирина. Он повествует о египетском полицейском оркестре, отправившемся в Израиль и попавшем не в тот пункт назначения.

Премия «Тони» присваивается ежегодно за достижения в области развития американского театрального искусства. «Тони» считается аналогом премии «Оскар» в кино, «Грэмми» — в музыке и «Эмми» — в телевизионном искусстве.

«Оскар» в 2018 году получила картина режиссера Гильермо Дель Торо «Форма воды». За лучшую мужскую роль был отмечен Гэри Олдман. Обладательницей заветной статуэтки за лучшую женскую роль стала Фрэнсис Макдорманд.

«Грэмми» в седьмой раз досталась американскому композитор Рэнди Ньюману. Награду композитору принесла музыкальная композиция «Putin», посвященная российскому президенту Владимиру Путину.