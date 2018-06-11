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Буффон может стать игроком «Пари Сен-Жермен»

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Фото: TASS/Zuma/italyphotopress
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Бывший вратарь туринского клуба «Ювентус» Джанлуиджи Буффон в ближайшие дни может стать игроком французского «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает издание Calciomercato, руководству клуба и 40-летнему вратарю осталось обсудить всего несколько деталей, но основные договоренности уже достигнуты.

Официально о переходе Буффона «Пари Сен-Жермен», по предварительным данным, планирует объявить 12 или 13 июня. Стороны заключат контракт на два года. Зарплата Буффона за один сезон составит €7 млн.

31 мая стало известно об уходе Зидана из «Реала». Под руководством французского специалиста «сливочные» стали чемпионами Испании, двукратными обладателями Кубка и обладателями Суперкубка страны, а также трехкратными победителями Лиги чемпионов.

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