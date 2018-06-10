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Президент Франции одобрил уход Зидана из «Реала»

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Зинедин Зидан, покинув мадридский «Реал», принял «разумное решение». Об этом он рассказал в интервью телеканалу TF1.

Политик подчеркнул, что не был удивлен решением французского тренера.

Зидан объявил об уходе из «Реала» 31 мая. Под руководством французского специалиста «сливочные» стали чемпионами Испании, двукратными обладателями Кубка и обладателями Суперкубка страны, а также трехкратными победителями Лиги чемпионов.

По данным СМИ, Зидан может продолжить работу в сборной Катара. Специалисту предложили четырехлетний контракт. Зарплата французского специалиста составит €50 млн в год.

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