МВД Грузии задержало четырех участников избиения российского парапланериста

Министерство внутренних дел Грузии задержало четырех человек, которые подозреваются в избиении российского парапланериста Федора Челышева на курорте Гудаури.

Уголовное дело, в рамках которого были задержаны подозреваемые, было возбуждено после того, как около 15 человек напали на российского спортсмена в районе гостиницы «Бидара» 9 июня, сообщает «Федеральное агентство новостей». Виновникам может грозить от года до трех лет лишения свободы.

В результате у спортсмена диагностировано тяжелое сотрясение мозга и сломан нос. Сам Челышев рассказал, что лежит под капельницей, призвал не волноваться и пообещал скоро поправиться.

Нападение на него Челышев связал с бизнесом, заявив, что угрозы в его адрес стали поступать год назад — местные жители требовали платы за право работать в Гудаури, несмотря на то, что у него была лицензия.