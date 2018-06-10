Избитый в Грузии парапланерист назвал возможную причину инцидента

Избитый в Грузии российский парапланерист Федор Челышев рассказал, что причиной инцидента могла стать попытка передела бизнеса. Якобы он отказался платить местным конкурентам за работу.

В Гудаури мужчина работал официально, он занимался перевозкой туристов. По его словам, местные конкуренты потребовали от него платить за право работать, а затем избили, когда Челышев отказался, пишет «РИА Новости».

«Год назад мне сказали: либо ты работаешь и платишь нам, или ты здесь не работаешь… Это просто попытка передела бизнеса. Не имеет к этому отношение политика абсолютно никак. Просто пацаны из деревни, которые занимаются тем же делом, что и я, — полетами на парапланах, — решили запретить другим пилотам, кто не из этой местности, летать», — заявил спортсмен.

Мужчина заявил, что на занятие бизнесом у него есть лицензия, кроме того, он платит налоги в грузинский бюджет. Площадка для полетов также была арендована официально. Утром он приехал к площадке, дорога к которой была перекрыта местными жителями. Он попытался выяснить, что происходит, но мужчину просто избили.

Инцидент произошел 9 июня. На мужчину напала группа из 10–15 человек. В результате у спортсмена диагностировано тяжелое сотрясение мозга и сломан нос. Сам Челышев рассказал, что лежит под капельницей, призвал не волноваться и пообещал скоро поправиться.

В настоящий момент МВД Грузии выясняет обстоятельства инцидента. Виновникам грозит от года до трех лет лишения свободы.