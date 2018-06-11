«Талибан» и ИГИЛ вступили в бой друг с другом на границе с Туркменией
Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) и радикального движения «Талибан» (обе запрещены в РФ) вступили в бой на приграничной с Туркменией территории Афганистана.
В течение дня талибы потеряли пять человек убитыми, ИГИЛ — троих, передает пресс-служба 209-го корпуса афганской национальной армии.
«Талибан» ранее вслед за правительством Афганистана заявил о перемирии по случаю празднования исламского праздника Ураза-байрама.
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее предупредил о возрастающей угрозе проникновения террористических организаций из Афганистана в Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.