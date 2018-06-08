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СМИ рассказали о преступлениях австралийских солдат в Афганистане

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Фото: youtube.com
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Солдаты элитных подразделений австралийского спецназа, дислоцированных в Афганистане, были уличены в военных преступлениях в ходе операции.

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Как пишет газета The Sydney Morning Herald со ссылкой на секретный доклад Минобороны страны, бойцы спецназа «прибегали к несанкционированному и противозаконному насилию, пренебрегая жизнью людей и человеческим достоинством».

Минобороны официально не отреагировало на публикацию, однако, по информации издания, глава ведомства Марис Пейн ознакомлена с содержанием доклада.

Газета отмечает, что представленные в докладе итоги расследования «ясно свидетельствуют о возможном возникновении самого громкого скандала вокруг вооруженных сил страны за многие годы».

Австралия направила воинский контингент в Афганистан в 2001 году, в течение 13 лет его численность составляла порядка 1500 военных. В декабре правительство Австралии объявило о закрытии базы Тарин Кот в провинции Урузган и возвращении всех регулярных частей. В Афганистане остались только военные советники и подразделения спецназа.

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