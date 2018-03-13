Путь к миру в Афганистане найдут в Ташкенте

Москва поднимет вопрос о необходимости прямых переговоров Кабула и движения «Талибан» (запрещено в России) на международной конференции по афганскому урегулированию в Ташкенте. Об этом «Известиям» сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, добавив, что РФ в столице Узбекистана 26–27 марта будет представлять глава МИДа Сергей Лавров. По словам собеседника «Известий» в российских дипломатических кругах, министр может провести двусторонние встречи с главами внешнеполитических ведомств ЕС, США, Китая и стран региона. Кроме того, по информации двух дипломатических источников «Известий» в государствах Центральной Азии (ЦА), на конференции планируется запуск нового формата переговоров по Афганистану — страны ЦА и ООН (С5+1).

В преддверии старта переговоров между афганским правительством и движением «Талибан» государства региона занялись активным поиском возможностей ускорить урегулирование ситуации. С конкретными предложениями по стабилизации обстановки в регионе вскоре выступит и Москва, сообщил «Известиям» спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента стран Азии МИД Замир Кабулов.

— Будет обсуждаться широкий круг вопросов, касающийся афганской проблемы. Самое главное — содействие мирному урегулированию ситуации и национальному примирению. Москва решительно поддерживает старт мирных переговоров между движением «Талибан» и Кабулом. Мы будем всеми возможными средствами поддерживать мирный процесс в Афганистане и прикладывать к этому дипломатические усилия. Кроме того, будут обсуждаться вопросы безопасности, угрозы распространения терроризма в ЦА. Запланирован ряд встреч на высоком уровне, — рассказал дипломат.

Переговоры по стабилизации обстановки в Афганистане уже ведутся в нескольких форматах. Одним из наиболее успешных, по словам дипломатических источников «Известий», являются региональные площадки. В частности, речь идет о Московском формате, который включает представителей стран Центральной Азии, Ирана, Китая, Пакистана и России.

В столицах ЦА на старте переговоров между официальным Кабулом и талибами возникла идея создания собственного механизма консультаций. Ташкентский (или Центральноазиатский) формат предполагает постоянные консультации представителей пяти стран региона и ООН, рассказал «Известиям» высокопоставленный дипломатический источник в одной стран ЦА. Эту информацию подтвердил и другой собеседник в дипломатических кругах.

— Глава МИД РФ Сергей Лавров согласился лично принять участие в конференции в Ташкенте после переговоров со своим узбекским коллегой. Это поднимает статус мероприятия и придает ему особую практическую значимость. Будем надеться, что Ташкентский формат станет своего рода дополнением к Московскому. Странам ЦА необходимы консультации и координация усилий в преддверии старта переговоров Кабула и «Талибана», — сказал «Известиям» директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

Конфликт в Афганистане длится уже более 17 лет, и ситуация в этом государстве по-прежнему остается крайне сложной — радикалы контролируют около 40% всей территории. Террористические атаки давно стали частью повседневной жизни афганцев, а в последние месяцы «Талибан» развернул наступление на крупные города страны. В связи с этим заявления о необходимости начала переговоров между правительством и радикальной оппозицией звучат всё чаще.

— Все без исключения страны ЦА проявляют интерес к любым инициативам по урегулированию в Афганистане, — подчеркнул в беседе с «Известиями» политолог, эксперт по странам ЦА Касым Бекмухамедов (Таджикистан). — Роль этих стран в основном заключается в попытках предоставления площадки для различных встреч по Афганистану. На конференцию 26–27 марта в Ташкенте приглашены не только региональные державы, но и ключевые международные игроки, включая Россию, США и ЕС. Узбекистан имеет опыт содействия мирному процессу в Афганистане. В 1999 году в Ташкенте проходила встреча контактной группы «6+2», на которой присутствовали представители России и США, а также представители талибов (по ее итогам была принята резолюция «Об основных принципах мирного урегулирования конфликта в Афганистане». — «Известия»).

Таким образом, на афганском направлении наблюдается активизация дипломатических усилий, которые направленны на обмен мнениями и координацию позиций на пороге начала переговоров талибов с правительством Афганистана. Одним из наиболее значимых в последнее время стало мнение Москвы по афганскому урегулированию — сейчас оно учитывается всеми политическими игроками.