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Антикризисный план для Кабула

В Совбезе ООН обсудили претендентов на роль главного миротворца в Афганистане
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Совет Безопасности ООН 19 января провел в Нью-Йорке заседание, посвященное растущей угрозе терроризма и наркотрафика в Афганистане и проблемам Центральной Азии. Мероприятие прошло под председательством Казахстана. Кресло представителя от России занял министр иностранных дел Сергей Лавров, который специально прилетел из Москвы.

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Проблемы Афганистана уже много лет находятся среди ключевых тем международной повестки. Многие мировые игроки готовы поспособствовать урегулированию конфликта в этой стране, соревнуясь за роль главного посредника для организации внутриафганских переговоров. Москва за последнее время не раз призывала к диалогу Кабула и движения «Талибан» (запрещено в РФ), а также заявляла о готовности предоставить площадку для подобных переговоров.

Ситуация в Афганистане сказывается на безопасности Центральной Азии в целом. На севере страны пытаются аккумулировать силы боевики «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ, организация запрещена в РФ), а рост наркопроизводства дает дополнительную финансовую подпитку террористам. Участники встречи в Нью-Йорке сходятся во мнении, что всё это требует решительных действий от мирового сообщества.

— Север Афганистана превращается в опорную базу международного терроризма во главе с афганским крылом ИГИЛ, который формирует плацдарм для реализации в регионе деструктивных замыслов в духе пресловутой идеологии «халифата», — сказал Сергей Лавров по время выступления в СБ ООН.

По словам российского министра, из-за «явного попустительства, а иногда и из-за прямой поддержки местных и внешних спонсоров» в эту часть страны стекаются боевики, что создает угрозу всему региону. Шеф российской дипломатии уверен, что борьба с негативными тенденциями в Афганистане требует общего подхода и усилий, а также выработки комплексной стратегии по борьбе с наркоторговлей.

Но основным условием для примирения внутри страны по-прежнему остаются прямые переговоры между официальным Кабулом и представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ), которые де-факто контролируют около 40% территории страны.

— Последовательно выступаем за скорейшее начало на основе одобренных СБ ООН критериев прямых переговоров между правительством Афганистана и движением талибов в интересах прекращения братоубийственной войны, — заявил глава МИДа, напомнив, что Россия  «вместе с партнерами и единомышленниками» инициировала Московский переговорный формат.

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США на заседании представляла не постпред Никки Хейли, а прилетевший из Вашингтона заместитель госсекретаря Джон Салливан. Американский дипломат в начале выступления обстоятельно рассказал об успехах своей страны в Афганистане: о миллионах детей, которые пошли в школу, о людях, у которых есть жилье и даже мобильные телефоны. По его словам, эти показатели и новая стратегия президента США Дональда Трампа для Центральной Азии внушают оптимизм. 

Однако, по мысли американского дипломата, для полной стабильности еще предстоит плотно поработать. И что самое главное, «всё должно начаться с того, чтобы «Талибан» сделал первый шаг на пути к миру». Таким образом, позиции и России, и США в этом вопросе — по крайней мере, на словах — сходятся. 

По итогам двухдневного турне в Нью-Йорк Сергей Лавров дал пресс-конференцию в стенах ООН, на которой рассказал не только о своем визите, но и ответил на вопросы об Украине, Сирии, КНДР, палестино-израильском конфликте и других проблемах мировой повестки. Комментируя новую оборонную стратегию США, российский министр отметил, что Вашингтон пытается доказать свое лидерство через конфронтационные стратегии, а военные «хотят обосновать» очередные статьи расходов. При этом шеф российской дипломатии добавил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном, а сам он убежден, что «в США есть немало здравомыслящих людей, которые понимают, что стратегическая стабильность должна сохраняться». По словам Сергея Лаврова, отношения Москвы и Вашингтона во многом зависят от способности Дональда Трампа противостоять русофобской линии внутри Штатов.

Не обошел Сергей Лавров стороной и тему Украины, отметив, что принятый Верховной радой закон «о реинтеграции Донбасса» фактически перечеркивает Минские договоренности. Прекрасно понимающий это Вашингтон не может «публично выступать с критикой того, что делают его подопечные». Министр заверил, что Россия будет добиваться полного выполнения Минских соглашений и не примет никаких новых методов и форм урегулирования конфликта на Украине.

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Затронул глава МИД РФ и ситуацию в Сирии. Он рассказал, что обращал внимание еще бывшего госсекретаря США Джона Керри на то, что американская коалиция не борется с группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). И сейчас ситуация не изменилась. Вместе с этим у Москвы есть вопросы о действиях американцев и коалиции в Афганистане. По его словам, есть свидетельства того, что там были замечены вертолеты без опознавательных знаков, пролетающие над территорией, где находятся боевики ИГИЛ. Россия послала запрос в СБ ООН американцам, чтобы выяснить, кому принадлежали вертолеты, но он так и остался без ответа.

Конференция получилась обстоятельной. Журналистов интересовали не только самые острые, лежащие на поверхности проблемы, но и интересы России на Балканах, будущее Боснии и Герцеговины, роль Москвы в качестве посредника в палестино-израильском конфликте, а также — сможет ли президент Казахстана Нурсултан Назарбаев помирить Россию и США. Кстати, по мнению Сергея Лаврова, Москва и Вашингтон не нуждаются в посредниках, поскольку способны разговаривать напрямую, но желание различных стран и лидеров помочь двум державам похвально и понятно.

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