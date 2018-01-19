Антикризисный план для Кабула

Совет Безопасности ООН 19 января провел в Нью-Йорке заседание, посвященное растущей угрозе терроризма и наркотрафика в Афганистане и проблемам Центральной Азии. Мероприятие прошло под председательством Казахстана. Кресло представителя от России занял министр иностранных дел Сергей Лавров, который специально прилетел из Москвы.

Проблемы Афганистана уже много лет находятся среди ключевых тем международной повестки. Многие мировые игроки готовы поспособствовать урегулированию конфликта в этой стране, соревнуясь за роль главного посредника для организации внутриафганских переговоров. Москва за последнее время не раз призывала к диалогу Кабула и движения «Талибан» (запрещено в РФ), а также заявляла о готовности предоставить площадку для подобных переговоров.

Ситуация в Афганистане сказывается на безопасности Центральной Азии в целом. На севере страны пытаются аккумулировать силы боевики «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ, организация запрещена в РФ), а рост наркопроизводства дает дополнительную финансовую подпитку террористам. Участники встречи в Нью-Йорке сходятся во мнении, что всё это требует решительных действий от мирового сообщества.

— Север Афганистана превращается в опорную базу международного терроризма во главе с афганским крылом ИГИЛ, который формирует плацдарм для реализации в регионе деструктивных замыслов в духе пресловутой идеологии «халифата», — сказал Сергей Лавров по время выступления в СБ ООН.

По словам российского министра, из-за «явного попустительства, а иногда и из-за прямой поддержки местных и внешних спонсоров» в эту часть страны стекаются боевики, что создает угрозу всему региону. Шеф российской дипломатии уверен, что борьба с негативными тенденциями в Афганистане требует общего подхода и усилий, а также выработки комплексной стратегии по борьбе с наркоторговлей.

Но основным условием для примирения внутри страны по-прежнему остаются прямые переговоры между официальным Кабулом и представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ), которые де-факто контролируют около 40% территории страны.

— Последовательно выступаем за скорейшее начало на основе одобренных СБ ООН критериев прямых переговоров между правительством Афганистана и движением талибов в интересах прекращения братоубийственной войны, — заявил глава МИДа, напомнив, что Россия «вместе с партнерами и единомышленниками» инициировала Московский переговорный формат.

США на заседании представляла не постпред Никки Хейли, а прилетевший из Вашингтона заместитель госсекретаря Джон Салливан. Американский дипломат в начале выступления обстоятельно рассказал об успехах своей страны в Афганистане: о миллионах детей, которые пошли в школу, о людях, у которых есть жилье и даже мобильные телефоны. По его словам, эти показатели и новая стратегия президента США Дональда Трампа для Центральной Азии внушают оптимизм.

Однако, по мысли американского дипломата, для полной стабильности еще предстоит плотно поработать. И что самое главное, «всё должно начаться с того, чтобы «Талибан» сделал первый шаг на пути к миру». Таким образом, позиции и России, и США в этом вопросе — по крайней мере, на словах — сходятся.

По итогам двухдневного турне в Нью-Йорк Сергей Лавров дал пресс-конференцию в стенах ООН, на которой рассказал не только о своем визите, но и ответил на вопросы об Украине, Сирии, КНДР, палестино-израильском конфликте и других проблемах мировой повестки. Комментируя новую оборонную стратегию США, российский министр отметил, что Вашингтон пытается доказать свое лидерство через конфронтационные стратегии, а военные «хотят обосновать» очередные статьи расходов. При этом шеф российской дипломатии добавил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном, а сам он убежден, что «в США есть немало здравомыслящих людей, которые понимают, что стратегическая стабильность должна сохраняться». По словам Сергея Лаврова, отношения Москвы и Вашингтона во многом зависят от способности Дональда Трампа противостоять русофобской линии внутри Штатов.

Не обошел Сергей Лавров стороной и тему Украины, отметив, что принятый Верховной радой закон «о реинтеграции Донбасса» фактически перечеркивает Минские договоренности. Прекрасно понимающий это Вашингтон не может «публично выступать с критикой того, что делают его подопечные». Министр заверил, что Россия будет добиваться полного выполнения Минских соглашений и не примет никаких новых методов и форм урегулирования конфликта на Украине.

Затронул глава МИД РФ и ситуацию в Сирии. Он рассказал, что обращал внимание еще бывшего госсекретаря США Джона Керри на то, что американская коалиция не борется с группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). И сейчас ситуация не изменилась. Вместе с этим у Москвы есть вопросы о действиях американцев и коалиции в Афганистане. По его словам, есть свидетельства того, что там были замечены вертолеты без опознавательных знаков, пролетающие над территорией, где находятся боевики ИГИЛ. Россия послала запрос в СБ ООН американцам, чтобы выяснить, кому принадлежали вертолеты, но он так и остался без ответа.

Конференция получилась обстоятельной. Журналистов интересовали не только самые острые, лежащие на поверхности проблемы, но и интересы России на Балканах, будущее Боснии и Герцеговины, роль Москвы в качестве посредника в палестино-израильском конфликте, а также — сможет ли президент Казахстана Нурсултан Назарбаев помирить Россию и США. Кстати, по мнению Сергея Лаврова, Москва и Вашингтон не нуждаются в посредниках, поскольку способны разговаривать напрямую, но желание различных стран и лидеров помочь двум державам похвально и понятно.