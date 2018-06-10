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Россиянин Сироткин стал 17-м на Гран-при «Формулы-1» в Канаде

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель выиграл Гран-при Канады чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

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Вторым стал финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Третьим — голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. 

Действующий чемпион, британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» занял пятое место. Россиянин Сергей Сироткин («Уильямс») финишировал 17-м. 

Таким образом, Феттель вышел на первое место в личном зачете (121 очко). Второй — Хэмилтон (120), третий — Боттас (86). Сироткин пока очков набрать не сумел.

Сироткин ранее не справился с управлением и разбил свой болид на четвертом этапе «Формулы-1» — Гран-при Азербайджана в Баку.

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