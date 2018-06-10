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Глава МИДа Италии и генсек НАТО подтвердили важность диалога с Россией

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Фото: ТАСС/Insidefoto
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Новый министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявили о важности поддержания диалога с Россией. Об этом по итогам встречи в Риме сообщает итальянский МИД.

Стороны заявили, что поддерживать диалог между Москвой и Североатлантическим альянсом необходимо. Кроме того, Моаверо оценил результаты последнего брюссельского заседания совета Россия–НАТО, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Также Столтенберг и глава итальянского МИДа поддержали закрепленный в уставных документах НАТО принцип «открытых дверей» и позитивно оценили присоединение к альянсу Черногории.

7 июня Министры обороны стран — членов НАТО утвердили план повышения оперативной готовности сил альянса, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Он отметил, что в этом году государства блока увеличат свои военные расходы на 3,8%.

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