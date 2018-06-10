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ВВС Венгрии были подняты по тревоге из-за украинского самолета

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Венгрия привела в боевую готовность воздушные силы страны из-за небольшого украинского самолета, который незаконно пересек венгерскую границу.

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Инцидент произошел в районе пункта пропуска Лужанка — Берегшурань. Венгерские правозащитники оповестили о самолете органы безопасности НАТО. На его перехват подняли в воздух истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen, сообщает украинское издание Мукачево.net.

Совершив несколько маневров, украинское воздушное судно покинуло воздушное пространство Венгрии. СМИ не исключают, что самолет занимался контрабандой и перевозил из Закарпатья в ЕС нелегалов и запрещенные товары, в том числе сигареты.

Напряженность в отношениях между Киевом и Будапештом возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который был подписан в 2017 году. Согласно документу, дети представителей нацменьшинств должны обучаться в средней школе исключительно на украинском языке.

В начале мая венгерское правительство заявило о блокировке заседания комиссии Украина—НАТО в четвертый раз.

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