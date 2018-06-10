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Многодетный отец держал сына на цепи в Ярославской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Житель Ярославской области заподозрен в истязании своего 13-летнего сына, сообщает региональное следственное управление СК.

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Как уточняет портал «Ярославский регион», мужчина, который живет в одном из населенных пунктов Некрасовского района, сажал своего сына на цепь за непослушание. Сейчас мальчик находится в больнице. 

Следователи выяснили, что в семье пятеро детей, четверо из которых малолетние, и она состоит на учете в органах профилактики. Рассматривается вопрос об их изъятии из семьи. 

В отношении 44-летнего отца семейства возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Ему грозит лишение свободы от трех до семи лет.

Местонахождение подозреваемого устанавливается. 

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