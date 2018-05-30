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Школьниц научат организовывать досуг во время декрета

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Janie Airey
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Школьников научат организовывать семейный досуг и вести бюджет в рамках курса «Семьеведения», посвященного изучению основ семейных традиций. Об этом сообщила автор курса, исполнительный директор Национальной родительской ассоциации Лариса Санатовская.

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«Курс включает в себя отношения между мужчинами и женщинами, понимание своей ответственности при создании семьи, умение организовать свой семейный досуг, экономику семьи, уклад семьи», — приводит ее слова НСН.

Помимо этого, учителя расскажут детям о саморазвитии и даже посоветуют, как провести отпуск по уходу за ребенком. «Это и профориентационная составляющая, рост самих родителей: будущие матери должны знать, чем можно заняться, находясь в декретном отпуске», — отметила Санатовская.

С инициативой разработки школьного образовательного курса «Семьеведение» выступила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Ее предложение в декабре прошлого года одобрило Минобрнауки.

Ранее Национальный родительский комитет предложил Совфеду создать в России министерство, которое будет заниматься делами семьи, охраной материнства и детства и вести демографическую политику.

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