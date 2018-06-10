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Актер Гоша Куценко попал в базу данных «Миротворца»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Заслуженный артист России, актер театра и кино, режиссер, сценарист и продюсер Гоша Куценко попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Артист обвиняется в организации нарушения государственной границы Украины. Якобы он совместно с группой иностранных граждан совершил попытку проникнуть в Крым, пишет RT.

Ранее в базу данных «Миротворец» попадали: звезда украинского конкурса «Голос. Дети» Ева Лёпа за выступление на «Детской Новой волне – 2018» в Крыму; журналистки телеканала «Россия» и «Первого канала» Ольга Юрьева и Валентина Соловьева, которые ранее были высланы с территории Украины; Ксения Собчак; российская синхронистка, трехкратная чемпионка Олимпийских игр, ведущая телеигры «Слабое звено» Мария Киселева; актер Андрей Леонов, а также актрисы Татьяна Кравченко и Олеся Железняк, сыгравшие в российском комедийном сериале «Папины дочки» и украинском сериале «Сваты», и многие другие.

Сайт «Миротворец», по данным СМИ, связан с депутатом Верховной рады Антоном Геращенко. Ресурс публикует личные данные политиков, ополченцев Донбасса, журналистов, актеров, певцов и других деятелей культуры, которые не поддерживают украинское правительство, пришедшее к власти в результате переворота в стране.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот. Власти Республики Крым, воспользовавшись конституционным правом на волеизъявление народа, приняли решение о проведении референдума. В результате более 95% жителей полуострова высказались за присоединение к России.

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