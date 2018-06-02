Юную певицу подвергли травле на Украине из-за выступления в Крыму

Звезда украинского конкурса «Голос. Дети» Ева Лёпа выступила на «Детской Новой волне – 2018» в Крыму. 12-летняя исполнительница выложила в своем Instagram фото из Ялты, попросив подписчиков ее поддержать.

А вы боитесь высоты?☁️ Публикация от Ева Лёпа (@evsi_22) 24 Май 2018 в 5:18 PDT

В ответ украинская публика подвергла девочку и ее родителей жесткой критике, обвинив их в предательстве, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В частности, один из пользователей потребовал лишить родителей девочки украинского гражданства за то, что они «не сумели» правильно воспитать свою дочь.

родителей можно спокойно лишать украинского гражданства и вместо этого выдать им вид на жительство в СССР. — Oleg Leusenko (@Oleg_Leusenko) June 1, 2018

И ЧТО С ЭТИМ ТАЛАНТОМ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ ? ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ-РОССИЯ ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ ! BACK TO USSR ! — Vahid Jamiyev (@JamiyevVahid) June 1, 2018

Ни намека на гордость... Ни капли достоинства. Будет певицей однозначно — ქართველი ვარ (@zviaditbiliseli) June 1, 2018

Финал международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна – 2018» проходит в «Артеке» с 31 мая по 1 июня.

В мае российскую актрису и телеведущую Жанну Эппле внесли в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец». Поводом для этого послужило выступление Эппле в Крыму в 2016 году.