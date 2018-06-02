Юную певицу подвергли травле на Украине из-за выступления в Крыму
Звезда украинского конкурса «Голос. Дети» Ева Лёпа выступила на «Детской Новой волне – 2018» в Крыму. 12-летняя исполнительница выложила в своем Instagram фото из Ялты, попросив подписчиков ее поддержать.
В ответ украинская публика подвергла девочку и ее родителей жесткой критике, обвинив их в предательстве, сообщает «Федеральное агентство новостей».
В частности, один из пользователей потребовал лишить родителей девочки украинского гражданства за то, что они «не сумели» правильно воспитать свою дочь.
Финал международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна – 2018» проходит в «Артеке» с 31 мая по 1 июня.
В мае российскую актрису и телеведущую Жанну Эппле внесли в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец». Поводом для этого послужило выступление Эппле в Крыму в 2016 году.