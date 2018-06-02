Прямой эфир

Юную певицу подвергли травле на Украине из-за выступления в Крыму

0
Фото: instagram.com/evsi_22
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Звезда украинского конкурса «Голос. Дети» Ева Лёпа выступила на «Детской Новой волне – 2018» в Крыму. 12-летняя исполнительница выложила в своем Instagram фото из Ялты, попросив подписчиков ее поддержать.

 

А вы боитесь высоты?☁️

Публикация от Ева Лёпа (@evsi_22) 24 Май 2018 в 5:18 PDT

В ответ украинская публика подвергла девочку и ее родителей жесткой критике, обвинив их в предательстве, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В частности, один из пользователей потребовал лишить родителей девочки украинского гражданства за то, что они «не сумели» правильно воспитать свою дочь.

Финал международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна – 2018» проходит в «Артеке» с 31 мая по 1 июня.

В мае российскую актрису и телеведущую Жанну Эппле внесли в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец». Поводом для этого послужило выступление Эппле в Крыму в 2016 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более трети россиян хотели бы отдохнуть в Крыму
Крым готов открыть пункты для упрощенного получения виз иностранцами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017