Супруга принца Гарри нарушила этикет королевской семьи

Герцогиня Сассекская Меган в очередной раз нарушила правила этикета во время королевского приема. Супруга принца Гарри пришла на парад Trooping of the Colour по случаю официального дня рождения королевы Елизаветы II в ненадлежащем виде.



Как пишет газета The Sun, Маркл нарушила правила королевского этикета, выбрав для мероприятия нежно-розовое платье с широким вырезом, который слишком оголил ее плечи.

Get the look of Meghan Markle’s off-shoulder dress - for a snippet of the price https://t.co/BFvqpX0HZW pic.twitter.com/AlF4WCpbCm — The Sun (@TheSun) June 9, 2018

Это не первый случай, когда новоиспеченная герцогиня нарушала правила королевского двора. Так, на каждом официальном мероприятии Меган держит своего мужа за руку, что противоречит этикету. Недавно Меган дала автограф девочке из толпы, хотя по королевским правилам она должна ставить подпись только на официальных бумагах.

Известно, что после свадьбы с принцем Гарри Меган отправилась учиться королевскому этикету. С герцогиней занимается Саманта Коэн, которая работает с королевской семьей уже более 17 лет.