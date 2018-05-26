Меган Маркл отправили учиться этикету

Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган пройдет полугодовой курс королевского этикета. На этом настояла лично королева Елизавета II, утверждают британские СМИ.

По данным издания Daily Mail, заниматься с герцогиней будет Саманта Коэн, которая работает с королевской семьей на протяжении 17 лет. Известно, что Коэн уже общалась с супругой принца Гарри перед свадьбой и дала ей несколько советов о том, как вести себя на церемонии.

Венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Жениха сопровождал его брат — принц Уильям, а невесту — ее мать Дория Рэгланд. Отец Меган не смог присутствовать на свадьбе из-за проблем со здоровьем.

25 мая стало известно, что Меган получила собственный герб, который выполнен в калифорнийском стиле.