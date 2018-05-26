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Меган Маркл отправили учиться этикету

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Фото: REUTERS/Dominic Lipinski
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Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган пройдет полугодовой курс королевского этикета. На этом настояла лично королева Елизавета II, утверждают британские СМИ.

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По данным издания Daily Mail, заниматься с герцогиней будет Саманта Коэн, которая работает с королевской семьей на протяжении 17 лет. Известно, что Коэн уже общалась с супругой принца Гарри перед свадьбой и дала ей несколько советов о том, как вести себя на церемонии.

Венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Жениха сопровождал его брат — принц Уильям, а невесту — ее мать Дория Рэгланд. Отец Меган не смог присутствовать на свадьбе из-за проблем со здоровьем.

25 мая стало известно, что Меган получила собственный герб, который выполнен в калифорнийском стиле.

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