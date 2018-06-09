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Пристав в Уфе отказался от взятки в 1,3 млн рублей

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Житель Уфы задержан за попытку дать взятку судебному приставу. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Дача взятки в особо крупном размере». Речь идет о сумме порядка 1,3 млн рублей.

Как сообщает ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на Следственный комитет, подозреваемый подделал исполнительный лист, в котором говорилось, что некая фирма должна его компании 45 млн рублей.

Он предложил взятку приставу, у которого находилось это дело и дал первые 50 тыс. рублей, пообещав еще 1,3 млн рублей за то, чтобы несуществующий долг был быстрее взыскан.

Об этом узнали в отделе противодействия коррупции Службы судебных приставов. Мужчину задержали во время передачи денег. Сейчас выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.

Портал iz.ru сегодня сообщил о том, что экс-сотрудник ФСБ Олег Феоктистов намерен через суд вернуть переданные экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву в качестве взятки 2 млн долларов.

Ходатайство будет рассмотрено в Замоскворецком суде Москвы 29 июня.

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