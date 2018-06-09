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Улюкаев начал отбывать наказание в колонии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный за взяточничество, начал отбывать наказание в исправительной колонии №1 строгого режима в Перемерках (поселок в черте Твери). Об этом «Интерфаксу» в субботу, 9 июня, сообщил информированный источник.

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В региональном управлении ФСИН отказались комментировать агентству эту информацию, сославшись на то, что не имеют права разглашать данные о местонахождении заключенных. При этом накануне СМИ также сообщили, что экс-чиновник находится в ИК-1. До этого, по некоторым данным, он содержался в тверском СИЗО-1. 

Улюкаева этапировали в колонию 30 мая. Название исправительного учреждения не уточнялось, однако в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) предположили, что оно, скорее всего, находится в Подмосковье.

ИК-1 — исправительная колония строгого режима для мужчин, ранее не отбывавших наказание. В учреждении действуют 16 отрядов, в двух из них улучшенные материально-бытовые условия, один отряд для проведения отпусков и один — со строгими условиями отбывания наказания. В учреждении также функционируют штрафной изолятор, помещение камерного типа и единое помещение камерного типа.

Замоскворецкий районный суд признан Улюкаева виновным в получении взятки в особо крупном размере 15 декабря 2017 года. Бывшего чиновника приговорили к восьми годам строгого режима и штрафу в 130 млн рублей (эквивалент $2 млн). О выплате экс-министром штрафа сообщалось 1 июня.

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