Суд подтвердил требование генерала Феоктистова вернуть переданные Улюкаеву $2 млн

Бывший сотрудник ФСБ генерал Олег Феоктистов действительно решил через суд вернуть переданные бывшему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву в качестве взятки $2 млн. Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит данное ходатайство 29 июня.

«Суд в конце июня решит вопрос о разрешении неясностей, связанных с исполнением приговора в отношении Улюкаева в части денежных средств в размере $2 млн по ходатайству Феоктистова», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

О том, что Феоктистов ходатайствовал о возвращении денег, полученных Улюкаевым в качестве взятки, СМИ сообщили накануне, 8 июня. Как уточнял знакомый с ситуацией источник, средства на время разбирательства были признаны вещественным доказательством.

Как уточняет Би-би-си, генерал был одним из организаторов «дела Улюкаева» и именно он нашел $2 млн наличными, с которыми впоследствии поймали бывшего министра.

15 декабря прошлого года суд признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за оказание содействия в приватизации «Башнефти». Экс-министра приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей. По данным на 9 июня, Улюкаев уже начал отбывать наказание в колонии строго режима № 1 в Твери, а также выплатил штраф.