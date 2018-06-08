Названо место отбывания наказания Улюкаева

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, который получил восемь лет заключения за получение взятки, будет отбывать срок в Твери. Такую информацию сообщил газете «МК в Твери» осведомленный источник.

Известно, что экс-министр будет находиться в исправительной колонии строгого режима №1, расположенной в Больших Перемерках.

Есть данные о том, что перед отправлением в ИК-1 Улюкаева содержат в тверском СИЗО-1. Однако в тверском ФСИН эту информацию не подтвердили и не опровергли, отметив, что не имеют права разглашать сведения о том, где содержатся заключенные.

15 декабря 2017 года суд признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за содействие в приватизации «Башнефти».

Чиновника приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу 130 млн рублей. На такой же срок его лишили права занимать должности в органах власти и госкорпорациях. Своей вины Улюкаев не признал.