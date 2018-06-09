Снаряд времен войны нашли в центре города в Псковской области

В центре города Великие Луки в Псковской области накануне нашли взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. На место выехала группа поисково-спасательного отряда.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 152-миллиметровый артиллерийский снаряд обезвредили возле дома номер 2 по проспекту Ленина.

Как писал портал iz.ru, житель Карелии обнаружил боеприпас времен Великой Отечественной войны во время работ в частном поле в поселке Райвио Лахденпохского района. Взрывотехники Росгвардии перевезли гранату на безопасное расстояние от населения и уничтожили ее при помощи накладного заряда.