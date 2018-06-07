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Бомбу времен ВОВ весом 500 кг обезвредили в Крыму

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В Кировском районе Крыма обнаружена бомба времен Великой Отечественной войны. Боеприпас массой 500 кг обезвредили саперы МЧС.

Фугасная бомба находилась на берегу озера Сиваш. Авиационный боеприпас был найден вблизи села Красновка. Бомбу подняли и вывезли на специализированный полигон специалисты отдела пиротехнических работ МЧС. Снаряд был уничтожен, сообщает ИА «Крыминформ».

Как сообщал портал iz.ru, в Карелии мужчина обнаружил боеприпас времен Великой Отечественной войны у себя на дачном участке. Ручную гранату местный житель обнаружил во время земляных работ. Снаряд уничтожили взрывотехники Росгвардии при помощи накладного заряда.

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