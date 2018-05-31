Житель Карелии нашел на дачном участке боеприпас времен ВОВ

Мужчина обнаружил боеприпас времен Великой Отечественной войны во время работ в частном поле в поселке Райвио Лахденпохского района Республики Карелия.

Сообщение о находке поступило в дежурную часть отдела Росгвардии по республике. Во время проведения земляных работ рядом с лесным массивом местный житель обнаружил железный предмет, похожий на боеприпас.

Прибывшие инженеры ОМОНа установили, что находка является ручной гранатой Дьяконова образца 1933 года (РГД-33), сообщает «Карелinform».

Взрывотехники Росгвардии перевезли гранату на безопасное расстояние от населения и уничтожили ее при помощи накладного заряда.