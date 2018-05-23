Около 8,7 тыс. человек эвакуировали в Дрездене из-за бомбы времен войны

Порядка 8,7 тыс. жителей одного из районов Дрездена эвакуировали из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Bild.

250-килограммовый снаряд был найден 22 мая во время проведения строительных работ в районе центрального железнодорожного вокзала. На место происшествия прибыли саперы, пишет RT. Ее приподняли и сместили при помощи экскаватора, что затруднило попытки ее обезвредить. Недалеко от места обнаружения снаряда были дом престарелых, училище, клиника, детский сад и другие учреждения. Территорию на расстоянии 400 м от стройплощадки, где нашли бомбу, оцепили, а людей эвакуировали. Также были перекрыты близлежащие улицы.

Как пишет «РИА Новости», работы по обезвреживанию бомбы начались после того, как были эвакуированы 8,7 тыс. человек. Из-за высокого риска взрыва работы пришлось прервать. Позднее в полиции сообщили, что бомбу будут обезвреживать дистанционно, уже началось возведение защитных ограждений. Сколько продлятся работы, неизвестно. Из-за сложившейся ситуации на дорогах Дрездена образовались автомобильные пробки, также парализована работа аэропорта, взлет и посадка самолетов запрещены.

20 апреля власти эвакуировали вокзал в Берлине из-за бомбы времен Второй мировой войны.