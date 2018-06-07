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Военные проводят проверку по факту взрыва на полигоне под Петербургом

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Фото: РИА НОВОСТИ/Алексей Даничев
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Проверка проводится по факту взрыва снаряда на полигоне в Ленинградской области, в результате которого пострадали двое военнослужащих, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

6 июня на полигоне произошел взрыв неустановленного боеприпаса, находящегося в грунте, и двое военнослужащих получили ранения ног, отмечается в заявлении. Пострадавшие были госпитализированы, им оказали всю необходимую помощь. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

«По данному факту командованием части проводиться проверка», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Как уточняет агентство со ссылкой на источник в экстренных службах региона, речь идет о полигоне Туганы, на котором производится утилизация боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В конце апреля сообщалось о гибели 11-летнего мальчика при взрыве неустановленного предмета на территории бывшего воинского полигона в поселке Корнево под Калининградом. Еще две девочки 10 и 5 лет получили травмы.

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