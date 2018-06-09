В Московском зоопарке родились детеныши восточносибирской рыси

В Московском зоопарке у восточносибирских рысей появились четыре детеныша. Пол рысят пока неизвестен, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

«Наши рыси создали крепкую и, если можно так выразиться, любящую семью. Когда мама-рысь идет есть, с котятами остаются старшие сестры, а отец семейства и подросший самец из прошлогоднего помета охраняют территорию», — приводятся слова Акуловой на сайте мэра города.



Она отметила, что в дикой природе рыси предпочитают уединенный образ жизни. Самец оставляет самку еще до рождения детенышей, их воспитанием мать занимается одна. Именно по этой причине у рысей в Московском зоопарке на протяжении восьми лет не получалось образовать пару.

В прошлом году у пары появились долгожданные трое детенышей. Планируется, что в будущем они отправятся в другие европейские и отечественные зоопарки.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родился детеныш редкого дагестанского тура, включенного в Красную книгу. Пополнение в семействе горных парнокопытных произошло 13 мая.