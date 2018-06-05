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В зоопарке Удмуртии родились пять полярных волчат

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Фото: Depositphotos/VolodymyrBur
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Пять арктических волчат родились в зоопарке в Ижевске (Удмуртия). Щенята начали выходить на первые прогулки, сообщила пресс-служба зоопарка.

По данным организации, в конце апреля самка арктических волков перестала появляться на прогулках и изредка выходила из логова в обеденное время. Работники зоопарка заподозрили, что такое поведение связано с тем, что волчица родила. Но сколько у нее появилось щенков, было неизвестно, так как специалисты не заходят к хищникам в вольер.

«Почти месяц малыши находились в логове и буквально на днях стали выходить на улицу. Сначала были замечены трое самых смелых щенят, потом появились еще двое», — говорится в сообщении.

Согласно зоологам, волчата рождаются беспомощными, слепыми и глухими. В первые дни жизни мать семейства полностью обеспечивает им защиту.

В месячном возрасте щенки уже могут питаться полупереваренным мясом. Пока шерсть маленьких хищников отличается по окрасу и имеет нежно-коричневый окрас, с возрастом они станут белыми. 

«Теперь вместе с мамой и еще тремя сородичами волчата весело резвятся на прогулках, обследуют и пробуют на зубок убранство территории и радуют посетителей своим милейшим внешним видом. Они смелы, любознательны и проворны», — передает сайт зоопарка.

Зоопарк Удмуртии открыт с 2008 года. Он входит в двадцатку лучших зоопарков Европы. В нем обитают 213 видов животных общей численностью более 700 особей. 

31 мая мэрия Москвы сообщила о появлении новых краснокнижных животных в столичном зоопарке в текущем году. Среди них будут такие животные, как мадагаскарские фоссы, гривистый волк и кустарниковая собака. Впервые за 30 лет в экспозиции появится птица-секретарь.

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