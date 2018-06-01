Детеныш муравьеда родился в Лондонском зоопарке
Детеныш четырехпалого муравьеда родился в Лондонском зоопарке. Как сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си, зоологи назвали малыша Поко.
Сначала детеныш не отходил от матери и цеплялся за нее, а теперь маленький муравьед постепенно начинает исследовать вольер. Малыш уже высовывает свой длинный язык, который в будущем увеличится до 40 см. Такая большая длина нужна животным, чтобы доставать насекомых, обитающих внутри деревьев.
Работники зоопарка пока не могут точно определить пол животного. Его установят ветеринары, когда детенышу исполнится шесть месяцев.
Ранее в зоопарке Куала-Лумпура показали четырехмесячного детеныша большой панды. Это уже второй медвежонок в семействе панд Лян Лян и Ксин Ксин.