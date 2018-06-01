Детеныш муравьеда родился в Лондонском зоопарке

Детеныш четырехпалого муравьеда родился в Лондонском зоопарке. Как сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си, зоологи назвали малыша Поко.

Сначала детеныш не отходил от матери и цеплялся за нее, а теперь маленький муравьед постепенно начинает исследовать вольер. Малыш уже высовывает свой длинный язык, который в будущем увеличится до 40 см. Такая большая длина нужна животным, чтобы доставать насекомых, обитающих внутри деревьев.

😍 A baby tamandua called Poco has been born at @ZSLLondonZoo and we're in love.

👉 https://t.co/RM8LMd1PXm pic.twitter.com/vI4Jkn6iVG — BBC (@BBC) May 31, 2018

Работники зоопарка пока не могут точно определить пол животного. Его установят ветеринары, когда детенышу исполнится шесть месяцев.

Ранее в зоопарке Куала-Лумпура показали четырехмесячного детеныша большой панды. Это уже второй медвежонок в семействе панд Лян Лян и Ксин Ксин.