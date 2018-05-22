Детеныш краснокнижного дагестанского тура родился в Московском зоопарке

Детеныш редкого дагестанского тура, включенного в Красную книгу, родился в Московском зоопарке, информирует официальный сайт мэра Москвы.

Пополнение в семействе горных парнокопытных произошло 13 мая. Уже через пару часов после рождения туренок стоял на ногах и следовал за матерью. Сейчас детеныш весит 4 кг. Пока новорожденный самец питается только материнским молоком, но скоро начнет осваивать взрослую пищу — сено, ивовые ветки и специальный комбикорм.

«Горные копытные взрослеют довольно быстро. Детеныш должен как можно скорее окрепнуть, научиться бегать, маневрировать и с легкостью взбираться по скалам. Только так он сможет избежать опасности со стороны хищников», — говорится в сообщении на сайте мэра столицы.

Дагестанские туры обладают острым зрением и способны учуять приближение человека или хищного животного за несколько сотен метров. Вес взрослой особи достигает 120–140 кг. У этих животных вырастают массивные и гладкие рога, изогнутые над головой вверх и назад.

17 мая пресс-служба Сахалинского зоопарка сообщила, что самка кенгуру усыновила двух самцов капибары, которые прибыли в сад из красноярского питомника.