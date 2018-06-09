Задержан ударивший ножом 11-летнюю девочку мужчина

Мужчина, который напал с ножом на 11-летнюю девочку в Москве, был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Нападавшим оказался 42-летний уроженец Узбекистана. Как сообщает РЕН ТВ, мужчина пытался уехать из столицы в Нижний Новгород. Во время обыска у злоумышленника был найден нож, которым он ранил ребенка.

Мужчина с ножом напал на 11-летнюю девочку в подъезде жилого дома в 4-м Очаковском переулке. Камера наружного видеонаблюдения, установленная на входе в подъезд, зафиксировала, как злоумышленник вошел в дом вслед за будущей жертвой.

Нападавшего спугнули соседи, которые вышли из квартир на шум. Мать пострадавшей заявила, что не может представить, по какой причине кто-либо мог решиться на подобный зверский поступок.

Следственный комитет РФ возбудил по факту нападения на 11-летнего ребенка уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. «Устанавливается личность нападавшего, следователями совместно с оперативными службами принимаются меры к его скорейшему задержанию», — сообщается на сайте ведомства.