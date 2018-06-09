Прямой эфир

Задержан ударивший ножом 11-летнюю девочку мужчина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина, который напал с ножом на 11-летнюю девочку в Москве, был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Нападавшим оказался 42-летний уроженец Узбекистана. Как сообщает РЕН ТВ, мужчина пытался уехать из столицы в Нижний Новгород. Во время обыска у злоумышленника был найден нож, которым он ранил ребенка.

Мужчина с ножом напал на 11-летнюю девочку в подъезде жилого дома в 4-м Очаковском переулке. Камера наружного видеонаблюдения, установленная на входе в подъезд, зафиксировала, как злоумышленник вошел в дом вслед за будущей жертвой.

Нападавшего спугнули соседи, которые вышли из квартир на шум. Мать пострадавшей заявила, что не может представить, по какой причине кто-либо мог решиться на подобный зверский поступок.

Следственный комитет РФ возбудил по факту нападения на 11-летнего ребенка уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. «Устанавливается личность нападавшего, следователями совместно с оперативными службами принимаются меры к его скорейшему задержанию», — сообщается на сайте ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пьяный мужчина напал на монахинь под Калининградом
Два неудачных вооруженных нападения в Торонто попали на видео

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017