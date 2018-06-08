Мать рассказала о травмах раненной ножом 11-летней дочери

Мать 11-летней девочки, на которую неизвестный мужчина напал с ножом в Москве, заявила, что не может представить, по какой причине кто-либо мог решиться на подобный зверский поступок.

Женщина рассказала также о серьезном характере травм дочери: сразу несколько проникающих ранений внутренних органов, сообщает сайт kp.ru. В настоящее время пострадавший ребенок находится в реанимации. Состояние девочки оценивается как стабильно тяжелое.

Следственный комитет РФ возбудил по факту нападения на 11-летнего ребенка уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. «Устанавливается личность нападавшего, следователями совместно с оперативными службами принимаются меры к его скорейшему задержанию», — сообщается на сайте ведомства.

Примерная хронология событий установлена. Изучаются записи всех находящихся в районе камер видеонаблюдения, опрашиваются свидетели.

Мужчина с ножом напал на 11-летнюю девочку в подъезде жилого дома в 4-м Очаковском переулке. Камера наружного видеонаблюдения, установленная на входе в подъезд, зафиксировала, как злоумышленник вошел в дом вслед за будущей жертвой.

Нападавшего спугнули соседи, которые вышли из квартир на шум. Мужчина объявлен в розыск.