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Камера сняла нападение мужчины с ножом на девочку в Москве

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Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
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Камера наружного видеонаблюдения, установленная на одном из подъездов жилого дома в 4–м Очаковском подъезде, зафиксировала нападение мужчины с ножом на 11-летнюю девочку.

На записи, опубликованной телеканалом РЕН ТВ, видно, как неизвестный поджидал, когда школьница откроет дверь, а затем сделал вид, что проживает в одной из квартир и прошел вслед за ней.

Спустя несколько секунд злоумышленник выбежал из подъезда, испугавшись соседей, вышедших из квартир на шум.

Пострадавшая госпитализирована с ножевым ранением в живот, она находится в отделении реанимации в одной из столичных клиник, сообщает Следственный комитет России.

Нападавшего объявили в розыск, возбуждено уголовное дело, следователи опрашивают свидетелей инцидента.

В начале мая мужчина с ножом напал на детский сад в Татарстане.

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