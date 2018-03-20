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Московский метрополитен передал полиции видео нападения на сотрудника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Московский метрополитен оказывает помощь в расследовании нападения на инспектора безопасности на станции «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской ветки, сообщает пресс-служба подземки. 

Сам инцидент произошел 18 марта. Сотрудник метро остановил пассажира, чтобы досмотреть его рюкзак. Агрессивно настроенный мужчина напал на инспектора, ударив несколько раз ножом в шею

Сейчас метрополитен передал в правоохранительные органы все записи с камер видеонаблюдения, а также данные с видеорегистратора, установленного на потерпевшем.

В подземке предупредили, что не потерпят грубого поведения пассажиров и будут защищать своих работников.

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