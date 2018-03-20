Москвич несколько раз ударил ножом работника московского метро

Неизвестный мужчина несколько раз ударил ножом работника Московского метрополитена, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошел на станции «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской ветки. По версии полиции, сотрудник службы безопасности выборочно остановил пассажира для проверки ручной клади. В это время злоумышленник достал из правого кармана куртки предмет, похожий на нож, и нанес работнику несколько ударов в область шеи и скрылся с места ЧП.

Потерпевшего отправили в НИИ имени Склифосовского. Бандита удалось поймать спустя четыре часа на улице Первой Дубровской — им оказался 43-летний москвич.

Возбуждено уголовное дело.

19 марта мужчина с топором устроил дебош в школе на юге Москвы. Будучи пьяным, он ворвался в школу и начал крушить мебель.