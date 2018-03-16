Наземное метро Москвы получит новые поезда «Иволга»

Наземное метро Москвы получит новые электропоезда «Иволга». Договор на поставку составов для Московских центральных диаметров (МЦД) в пятницу заключили ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) и ОАО «Тверской вагоностроительный завод», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Дизайн поездов «Иволга» был создан при участии ведущего европейского дизайн-бюро, специализирующегося на транспортной тематике. Все составы оснащены системой обеспечения постоянного микроклимата и обеззараживания воздуха. Поезда также удобны для эксплуатации маломобильными пассажирами, внутри имеются просторные и специально оборудованные туалетные комнаты. Доля комплектующих из РФ при производстве поездов превышает 90%.

Московские центральные диаметры (МЦД) станут новыми наземными ветками метро, которые свяжут столицу с областью. Для пассажиров организуют удобные пересадки на другие виды транспорта, введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. Современные поезда будут ходить с интервалами 6 минут в часы пик.

Для первого этапа выбрали было выбрано два маршрута. Один свяжет Смоленское и Савеловское направления (МЦД Одинцово – Лобня), второй — Курское и Рижское (МЦД Нахабино – Подольск). Составы начнут курсировать по маршруту Одинцово–Лобня в 2019 году. По нему смогут ездить более 40 млн пассажиров в год, что почти в три раза больше, чем сейчас.