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Задержан подозреваемый в нападении на детсад в Татарстане

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Подозреваемый в нападении на женщину-охранника и поджоге детского сада в Альметьевске задержан, сообщил начальник образования Альметьевского муниципального района Татарстана Дмитрий Садетдинов.

По его словам, установить и задержать подозреваемого удалось благодаря записям с видеокамер, которые установлены по периметру и на входной группе детского сада, передает «РИА Новости».

Садетдинов добавил, что жизни пострадавшей женщины ничего не угрожает, у нее зафиксированы порезы рук и ног.

Инцидент произошел утром в понедельник, 7 мая. По предварительным данным, в детсад проник неизвестный, вооруженный ножом. Мужчина напал на 60-летнюю женщину-охранника, поджег подсобное помещение, после чего скрылся.

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