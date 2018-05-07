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Вооруженное нападение совершено на детский сад в Татарстане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Мужчина с ножом проник в детский сад в Альметьевске, ранил женщину-охранника и поджег здание. Об этом на совещании в мэрии сообщил глава Альметьевского муниципального района Татарстана Айрат Хайруллин.

Вооруженное нападение было совершено в ночь на понедельник, 7 мая. «Неизвестный мужчина с ножом разбил стекло, женщина 60 лет находится в больнице с ножевым ранением. Потом был поджог», — заявил Хайруллин.

По информации главного управления МЧС по Татарстану, сообщение о пожаре в подсобном помещении детского сада поступило в 5:01 мск. Пожар, площадь которого составила 10 кв. м, был потушен в 5:17 мск.

Все обстоятельства ЧП выясняются, правоохранительные органы ведут розыск нападавшего.

Глава муниципального района призвал руководителей всех ведомств уделить особое внимание вопросам безопасности, особенно в детских учреждениях.

Пострадавшую сотрудницу охраны госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Следственные органы рассматривают несколько версий преступления, в том числе и попытку ограбления, передает НСН.

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