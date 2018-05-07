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Более 200 человек за два года погибли при стрельбе в США

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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За 2016–2017 годы жертвами стрельбы в общественных местах в США стал 221 человек. Такие данные опубликовало ФБР.

Из доклада следует, что в 50 случаях умышленного применения огнестрельного оружия в 21 штате были ранены 722 человека. При этом ведомство не стало учитывать инциденты, в которых зачинщиками стрельбы были члены банд или наркоторговцы, а также случаи неосторожного обращения с оружием.

Самой кровавой признана стрельба в Лас-Вегасе в октябре 2017 года, когда 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь из окна отеля по участникам музыкального фестиваля у комплекса Mandalay Bay. Тогда погибли 58 человек, еще 489 получили ранения.

По данным ФБР, возраст злоумышленников — от 14 до 66 лет. При этом 13 из них покончили с собой, 11 были ликвидированы полицейскими, 18 арестованы, еще восьмерых задержали граждане.

На месте происшествий также погибли 13 сотрудников правоохранительных органов, сообщает ТАСС.

На фоне участившихся случаев вооруженных нападений, особенно на школы, граждане США проводят марши, требуя запретить продажу оружия в стране. Однако глава государства Дональд Трамп по-прежнему намерен сохранить право на ношение оружия, гарантированное второй поправкой к конституции, ужесточив при этом правила его приобретения.

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