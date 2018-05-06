Жертвами нападения боевиков на деревню в Нигерии стали 45 человек

Как минимум 45 человек пострадали в результате вооруженного нападения на деревню Гваска в штате Кадуна на севере Нигерии, сообщает Sunday Express.

Налет произошел в середине дня. Сперва боевики вторглись в поселение, затем открыли огонь и подожгли несколько домов.

По некоторым данным, в основном жертвами стали члены отряда самообороны, который был сформирован для защиты населенных пунктов от бандитских нападений.

Те, кто выжил, попросили ввести в деревню военных.

1 мая террорист-смертник привел в действие взрывное устройство внутри мечети в Нигерии. Жертвами атаки стали около 20 человек.