Пьяный мужчина напал на монахинь под Калининградом

Нетрезвый мужчина напал на монахинь и сотрудника полиции в обители женского монастыря в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел еще 23 мая на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря, расположенного в поселке Приозерье Славского района. Сначала 31-летний мужчина набросился на послушниц, сообщает сайт kp.ru. Когда женщины не смогли его успокоить, им на помощь пришли участковый и охранник. Тогда нападавший бросил в полицейского картину, которую взял в помещении галереи-музея монастыря, и ударил его ногой. Благодаря совместным действиям полицейского и монахинь дебошира удалось скрутить.

Как сообщает Калининград.Ru, нападавшим оказался житель города Гусева. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о применении насилия против полицейского. Назначена судебно-медицинская экспертиза и другие следственные мероприятия. Наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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