Гая Ричи уличили в съемках ролика о России в Киеве

Британский режиссер Гай Ричи, известный по фильмам «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и дилогии о Шерлоке Холмсе, снял рекламный ролик для бренда Beats Audio в Киеве, пытаясь выдать его за Россию.

В видео, которое начинается с панорамы киевского спального района Березняки, речь идет о мальчике, являющемся «надеждой русского футбола». Выдают обман также несколько магнитов на холодильнике: на одном надпись на украинском языке, а на втором логотип местного производителя молока, пишет телеканал «112 Украина».

В ролике британского режиссера также снялись звезды мирового спорта, среди которых теннисистка Серена Уильямс, футболисты Харри Кейн, Месут Озил и Неймар.

8 июня стало известно, что в Сети появился видеоклип на официальную песню чемпионата мира по футболу, которую исполняют известный актер Уилл Смит, певец Ники Джем и албанская исполнительница Эра Истрефи.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Национальная команда России выступит на первенстве под девизом «Играй с открытым сердцем».