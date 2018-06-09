Компания Boeing выиграла конкурс на поставку истребителей для ВМС США

Американская корпорация Boeing выиграла конкурс на поставку истребителей для военно-морских сил США. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Сумма поставок оценивается в более чем $862 млн. Компания предоставит Пентагону три истребителя F/A-18 и 15 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E, сообщает «РИА Новости».

По предварительным оценкам, срок выполнения работ по строительству истребителей — 2020 год.

2 июня стало известно, что американский флот получит на вооружение новую противокорабельную ракету NSM (Naval Strike Missile). ВМС США уже подписали контракт с ее производителем — норвежской фирмой Kongsberg. Сделка оценивается в $14 млн.

В мае стало известно, что Пентагон хочет отказаться от крылатых ракет «Томагавк», так как они не отвечают современным требованиям. Сообщалось, что эффективность ракет значительно снижают современные средства противовоздушной и противоракетной обороны, комплексы радиоэлектронной борьбы, а также другие средства противодействия.