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Пентагон огласил потери мирных граждан в ходе военных операций США

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Фото: TASS/ZUMA/Ron Sachs
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Пентагон сообщил о гибели 499 мирных граждан при военных операциях США за рубежом за 2017 год. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на доклад конгресса.

«Существуют достоверные данные о том, что примерно 499 мирных граждан погибли и 169 получили ранения в течение 2017 года», — говорится в сообщении.

Речь идет о военных операциях США в Ираке, Сирии, Афганистане и Йемене.

В марте прошлого года более 100 мирных жителей погибли в результате авиаудара, нанесенного международной коалицией по западному Мосулу в Ираке.

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