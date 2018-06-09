Генсек ООН посетит матч чемпионата мира и встретится с Путиным‍

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Москву с официальным визитом, в ходе которого планирует посмотреть один из матчей национальной команды Португалии на чемпионате мира по футболу и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш планирует посетить матч между командами Марокко и Португалии. Игра состоится на стадионе «Лужники» 20 июня, пишет «Газета.ру». Двусторонняя встреча с российским лидером назначена на этот же день.

8 июня стало известно, что председатель северокорейского президиума Верховного народного собрания (ВНС) Ким Ён Нам станет гостем предстоящего чемпионата мира по футболу в России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в период чемпионата мира по футболу в России ожидается приезд большого числа глав иностранных государств и высокопоставленных гостей. Открытие мирового турнира посетит и российский лидер Владимир Путин.