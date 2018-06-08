Военнослужащий США погиб при операции в Сомали

Американский военнослужащий погиб в ходе операции в Сомали, еще четверо пострадали.

Американский контингент в Сомали включает около 500 военных, которые занимаются подготовкой местных формирований, а также проводят операции против боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб».

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей Пентагона, весной прошлого года в военной операции погиб боец элитного американского отряда ВМС США SEAL, известного как «Морские котики».