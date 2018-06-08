Греф поддержал повышение пенсионного возраста в России

Пенсионный возраст в России должен быть повышен, заявил в пятницу, 8 июня, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он назвал этот процесс правильным, исходя из того, что происходит увеличение продолжительности жизни граждан.

Некоторые женщины в возрасте выхода на пенсию (55 лет – ред.) рожают детей, сказал он на пресс-конференции по итогам общего собрания акционеров Сбербанка.



«Я не государственный деятель, но, исходя из понимания того, что происходит в мире, увеличения возраста дожития — это абсолютно правильный процесс», — цитирует главу Сбербанка «Федеральное агентство новостей».

Повышение пенсионного возраста поможет увеличить и размер социальных выплат в России, добавил Греф.

Президент России Владимир Путин заявил накануне, что с осторожностью относится к вопросу повышения пенсионного возраста в России.